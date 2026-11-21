Три человека, в том числе ребёнок, погибли при столкновении легкового автомобиля Kia Rio с грузовиком Mercedes на трассе Тюмень — Омск. Ещё один несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Место ДТП с легковушкой и грузовиком в Омской области. Видео

Авария произошла 21 ноября на 542-м километре автодороги в Саргатском районе Омской области. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 13:55 мск.

Жертвами столкновения стали 45-летний водитель легковушки, его супруга 1987 года рождения и пятилетний сын. Все трое скончались на месте до прибытия медиков. Находившегося в автомобиле 13-летнего мальчика доставили в больницу.

Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции. Прокуратура Саргатского района взяла проведение проверки на контроль.

Ранее Life.ru сообщал о смертельной аварии на этой же трассе в Омской области. Вечером 14 ноября автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, перевозившим 20 работников предприятия. Водитель легковушки погибла, ещё два человека пострадали.