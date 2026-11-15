Женщина погибла при столкновении Toyota с автобусом с 20 пассажирами под Омском
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В Омской области 45-летняя женщина погибла при столкновении легкового автомобиля Toyota с автобусом ПАЗ, перевозившим 20 работников предприятия. Ещё двум пассажирам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительным данным полиции, авария произошла вечером 14 ноября на 602-м километре трассы Тюмень — Омск, недалеко от села Дружино. Женщина за рулём иномарки не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом.
От полученных травм автомобилистка скончалась на месте происшествия. Медицинская помощь также понадобилась двум пассажирам ПАЗа — мужчинам 27 и 49 лет.
В момент ДТП за рулём автобуса находился 57-летний водитель. В салоне ехали сотрудники одного из предприятий. Сведения о состоянии остальных пассажиров не приводятся.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства столкновения и причины выезда легкового автомобиля на встречную полосу. Проверку взяла на контроль прокуратура Омского района.
Ранее Life.ru сообщал о лобовом столкновении автобуса и легкового автомобиля в Астрахани. Авария произошла 21 октября возле торгового центра «Три кота». По предварительным данным полиции, женщина за рулём легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом. В результате ДТП пострадали семь человек.