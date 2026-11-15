В Омской области 45-летняя женщина погибла при столкновении легкового автомобиля Toyota с автобусом ПАЗ, перевозившим 20 работников предприятия. Ещё двум пассажирам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным полиции, авария произошла вечером 14 ноября на 602-м километре трассы Тюмень — Омск, недалеко от села Дружино. Женщина за рулём иномарки не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом.

От полученных травм автомобилистка скончалась на месте происшествия. Медицинская помощь также понадобилась двум пассажирам ПАЗа — мужчинам 27 и 49 лет.

В момент ДТП за рулём автобуса находился 57-летний водитель. В салоне ехали сотрудники одного из предприятий. Сведения о состоянии остальных пассажиров не приводятся.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства столкновения и причины выезда легкового автомобиля на встречную полосу. Проверку взяла на контроль прокуратура Омского района.