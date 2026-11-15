В посёлке Целина Ростовской области машина скорой помощи с включёнными спецсигналами столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибла находившаяся в скорой фельдшер, оба водителя госпитализированы. Об этом сообщается в канале Госавтоинспекции региона в «Максе».

По предварительным данным, водитель 1956 года рождения на автомобиле «Луидор-2250ВО» ехал на запрещающий сигнал светофора с включёнными маячками и спецсигналом. Не убедившись в безопасности манёвра, он допустил столкновение с автомобилем 3034L6 под управлением водителя 1954 года рождения.

«В результате ДТП фельдшер скорой медицинской помощи 1961 года рождения, находившаяся в автомобиле, скончалась до приезда медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Оба водителя с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Авария произошла на улице Транспортной, напротив дома № 68.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка погибла в результате ДТП на трассе в Кемеровской области. Автомобиль ВАЗ-2112 съехал в кювет и перевернулся, а ещё один несовершеннолетний пассажир попал в больницу. Авария произошла утром 15 ноября около 09:30 на 35-м километре дороги Кемерово — Промышленная в Топкинском муниципальном округе, и, по предварительным данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2112 нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, после чего машина съехала с дороги и опрокинулась.