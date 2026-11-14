Один человек погиб в ДТП с четырьмя машинами в Новой Москве
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Один человек погиб в результате столкновения четырёх автомобилей в Новой Москве. Авария произошла на трассе А-107 в Краснопахорском районе. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Дорожное происшествие случилось 14 ноября примерно в 17:00. Удар пришёлся на участок Московского малого кольца на 224-м километре автодороги. По предварительным данным полиции, в столкновении участвовали четыре транспортных средства. В результате аварии один человек получил смертельные травмы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося, а также выясняют причины аварии.
Ранее Life.ru писал, что рэпер FRIENDLY THUG 52 NGG попал в аварию незадолго до запланированного концерта в Казани. О происшествии Александр Романов рассказал в личном блоге, уточнив, что обошлось без пострадавших. Несмотря на ДТП, музыкант не собирается отменять выступление и намерен выйти на сцену в назначенное время. Других подробностей аварии артист пока не раскрыл.