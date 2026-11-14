Один человек погиб в результате столкновения четырёх автомобилей в Новой Москве. Авария произошла на трассе А-107 в Краснопахорском районе. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Дорожное происшествие случилось 14 ноября примерно в 17:00. Удар пришёлся на участок Московского малого кольца на 224-м километре автодороги. По предварительным данным полиции, в столкновении участвовали четыре транспортных средства. В результате аварии один человек получил смертельные травмы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося, а также выясняют причины аварии.