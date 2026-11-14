В Москве один человек пострадал в результате столкновения четырёх автомобилей на Волгоградском проспекте. Массовое ДТП произошло в районе дома 161А, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МВД России.

По предварительным данным правоохранителей, участниками происшествия стали четыре транспортных средства. Информация о характере полученных травм и состоянии пострадавшего пока не приводится. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее Life.ru рассказывал о массовом ДТП на 45-м километре МКАД, которое 9 ноября привело к пробке протяжённостью 5,2 километра. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне кольцевой дороги в районе съезда № 45. Из-за происшествия движение в сторону развязки с Киевским шоссе оказалось серьёзно затруднено. Для проезда водителям оставили только три полосы из пяти, а остальные временно закрыли. На месте работали городские оперативные службы, которые выясняли обстоятельства столкновения.