Массовое ДТП на 45-м километре МКАД в Москве спровоцировало затор протяжённостью 5,2 километра. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне кольцевой автодороги в районе съезда № 45, сообщили в столичном Дептрансе.

Из-за аварии движение в сторону развязки с Киевским шоссе оказалось серьёзно затруднено. Для проезда автомобилистам оставили только три полосы из пяти, остальные две оказались недоступны.

На место происшествия прибыли городские оперативные службы. Специалисты выясняют обстоятельства столкновения, количество участников ДТП и возможные последствия аварии.

В Дептрансе попросили водителей учитывать дорожную обстановку и по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы не попасть в многокилометровый затор.