Грузовик протаранил пять автомобилей на трассе М-10 в Подмосковье
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Грузовой автомобиль протаранил пять легковушек на трассе М-10 «Россия» в подмосковном Солнечногорске. В результате массового ДТП машины получили механические повреждения, однако за медицинской помощью никто не обращался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла в субботу, 14 ноября, около 14:30 на 43-м километре Ленинградского шоссе при движении в сторону Московской области. По предварительным данным, водитель грузовика 1982 года рождения столкнулся с пятью автомобилями, которые двигались в попутном направлении.
В результате происшествия все пять легковых машин получили повреждения. Информации о пострадавших не поступало. Причины массового столкновения пока устанавливаются.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Life.ru сообщал, что на Каширском шоссе в Подмосковье грузовик Scania протаранил сразу семь автомобилей. Массовое ДТП произошло 10 марта на 34-м километре трассы. Водитель большегруза столкнулся с машинами, двигавшимися в попутном направлении. Несмотря на количество повреждённых автомобилей, в аварии никто не пострадал.