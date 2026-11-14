Грузовой автомобиль протаранил пять легковушек на трассе М-10 «Россия» в подмосковном Солнечногорске. В результате массового ДТП машины получили механические повреждения, однако за медицинской помощью никто не обращался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в субботу, 14 ноября, около 14:30 на 43-м километре Ленинградского шоссе при движении в сторону Московской области. По предварительным данным, водитель грузовика 1982 года рождения столкнулся с пятью автомобилями, которые двигались в попутном направлении.

В результате происшествия все пять легковых машин получили повреждения. Информации о пострадавших не поступало. Причины массового столкновения пока устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.