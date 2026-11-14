Три человека погибли, ещё пятеро пострадали в результате массового ДТП с участием пяти автомобилей в Республике Марий Эл. Авария произошла на Казанском тракте в Звениговском районе, сообщили в УГИБДД МВД.





По предварительным данным, водитель одной из иномарок выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение нескольких автомобилей. Всего участниками аварии стали пять машин.

В результате происшествия три человека получили смертельные травмы, ещё пятеро пострадали. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины столкновения.

Ранее Life.ru сообщал о другой смертельной аварии в Звениговском районе Марий Эл. Вечером 11 ноября на 45-м километре автодороги «Вятка» столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли семь человек, включая несовершеннолетнего. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Creta.