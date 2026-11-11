Массовая авария с трагическими последствиями произошла на федеральной трассе в Республике Марий Эл. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли семь человек, есть и пострадавшие. На место происшествия выехало руководство региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 20:40 на 45-м километре автодороги «Вятка» в Звениговском районе. По предварительной информации, на этом участке столкнулись два легковых автомобиля.

«В результате ДТП семь человек погибли, есть пострадавшие», — сообщили в Госавтоинспекции Республики Марий Эл.

Фото © VK / УГИБДД МВД по Республике Марий Эл

На место аварии направился начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Владимир Мухачев. Обстоятельства столкновения и причины трагедии сейчас устанавливаются.

Информация о марках автомобилей, количестве пострадавших и характере полученных ими травм пока не приводится.

Ранее Life.ru писал, что в Костромской области три человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с самосвалом. Авария произошла на трассе Р-243 неподалёку от деревни Губачево. По предварительной версии Госавтоинспекции, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик.