Рейсовый автобус столкнулся с грузовым самосвалом на федеральной трассе в Костромской области. В результате аварии травмы получили три человека — водитель общественного транспорта и двое пассажиров. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло около 13:00 на девятом километре трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», неподалёку от деревни Губачево.

По предварительной версии Госавтоинспекции, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди самосвала и врезался в него.

После столкновения водитель и двое пассажиров обратились за медицинской помощью. Всем троим назначили амбулаторное лечение, госпитализация в сообщении полиции не упоминается. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Место ДТП С автобусом и самосвалом в Костромской области. Фото © «Макс» / УМВД России по Костромской области

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