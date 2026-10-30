Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с грузовиком коммунальной службы на улице Шеболдаева. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в Госавтоинспекции России по Ростовской области.

Последствия аварии. Видео © МАКС / Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным полиции, водитель автобуса МАЗ не справился с управлением и врезался в коммунальную машину, которая стояла у правого края проезжей части. ДТП произошло 30 октября около 14:19 в районе дома № 59. Автобус следовал по маршруту № 43. Всех шестерых пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, у автобуса серьёзно повреждена передняя часть: разбито лобовое стекло и деформирована входная дверь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства столкновения.