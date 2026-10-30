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Опубликовано 30 октября, 17:10

В Саратове при столкновении с трамваем погиб водитель внедорожника

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Водитель Chevrolet Niva погиб на месте ДТП при столкновении с трамваем в Саратове. Находившийся в вагоне мужчина рассказал в беседе с 360.ru, что пассажиров сильно тряхнуло. По его словам, никто в общественном транспорте не пострадал.

«Я подумал, что съехали с рельсов. А потом, когда остановились, увидел, что машина влетела в столб», — поделился очевидец аварии.

Прокуратура Октябрьского района организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. Ведомство также контролирует ход и результаты процессуальной проверки обстоятельств аварии.

В Саратове подросток погиб в ДТП, ещё четверо детей пострадали
В Саратове подросток погиб в ДТП, ещё четверо детей пострадали

Ранее в Петербурге троллейбус столкнулся с легковушкой и врезался в опору освещения. Спасатели освободили водителя из кабины, медицинская помощь ему не потребовалась. Других пострадавших не было.

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Борис Эльфанд
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