В Саратове при столкновении с трамваем погиб водитель внедорожника

Водитель Chevrolet Niva погиб на месте ДТП при столкновении с трамваем в Саратове. Находившийся в вагоне мужчина рассказал в беседе с 360.ru, что пассажиров сильно тряхнуло. По его словам, никто в общественном транспорте не пострадал.

«Я подумал, что съехали с рельсов. А потом, когда остановились, увидел, что машина влетела в столб», — поделился очевидец аварии.

Прокуратура Октябрьского района организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. Ведомство также контролирует ход и результаты процессуальной проверки обстоятельств аварии.