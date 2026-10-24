Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 15:06

Троллейбус столкнулся с легковушкой и врезался в опору ЛЭП в Петербурге

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Троллейбус №29 столкнулся с легковым автомобилем и врезался в опору освещения. Водителя пришлось освобождать из кабины спасателям, однако медицинская помощь ему не потребовалась. Других пострадавших нет, пишет 78.ru.

ДТП с троллейбусом в Петербурге. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

По данным издания, авария произошла 24 октября около 13:20 в Санкт-Петербурге. Вероятно, автомобиль подрезал общественный транспорт, не убедившись в безопасности манёвра. Вины водителя троллейбуса в ДТП на данный момент не усматривают.

Ранее в Екатеринбурге водитель Skoda погиб при столкновении с пассажирским автобусом. После аварии медики осматривали 16 человек, в том числе семерых несовершеннолетних.

Водитель КамАЗа погиб в ДТП с пятью грузовиками под Иркутском
Водитель КамАЗа погиб в ДТП с пятью грузовиками под Иркутском

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar