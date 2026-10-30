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Регион
Опубликовано 30 октября, 16:09

Четверо россиян пострадали в ДТП с автобусом в Египте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman

Четверо россиян пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Египте, сообщили в пресс-службе Генконсульства РФ в Хургаде. Предварительно, всего за медицинской помощью обратились 27 человек. Всех госпитализировали.

«Среди них — четверо граждан РФ. Россияне серьёзных травм не получили, им оказана необходимая медицинская помощь», — подчеркнули в диппредставительстве.

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Напомним, три человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Египте. Авария произошла на 95-м километре трассы Рас-Гариб — Хургада.

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Матвей Константинов
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