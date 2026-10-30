Четверо россиян пострадали в ДТП с автобусом в Египте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tamer A Soliman
Четверо россиян пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Египте, сообщили в пресс-службе Генконсульства РФ в Хургаде. Предварительно, всего за медицинской помощью обратились 27 человек. Всех госпитализировали.
«Среди них — четверо граждан РФ. Россияне серьёзных травм не получили, им оказана необходимая медицинская помощь», — подчеркнули в диппредставительстве.
Напомним, три человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Египте. Авария произошла на 95-м километре трассы Рас-Гариб — Хургада.