Трое погибли в ДТП с автобусом в Египте, среди пострадавших — россияне

Три человека погибли, ещё 25 получили травмы при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Египте. Среди пострадавших — трое граждан России. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в департаменте здравоохранения провинции Красное Море.

Авария произошла в пятницу, 30 октября, на 95-м километре трассы Рас-Гариб — Хургада. Автобус столкнулся с тяжёлым грузовиком, перевозившим песок.

Помимо россиян, в числе пострадавших оказались граждане Италии и Франции. По словам источника агентства, состояние иностранных туристов оценивается как стабильное. Некоторых пациентов медики рассчитывают выписать в ближайшие часы.

Большинство пассажиров получили ушибы и порезы. Вместе с тем среди пострадавших есть люди с тяжёлыми травмами, которым потребовалась госпитализация.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в медицинские учреждения провинции Красное Море, а пациентов в тяжёлом состоянии направили на дальнейшее лечение в Хургаду.

Обстоятельства столкновения выясняют египетские правоохранительные органы. Информации о гражданстве погибших пока нет.