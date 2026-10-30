Трое погибли в ДТП с автобусом в Египте, среди пострадавших — россияне
Место ДТП с автобусом в Египте. Обложка © X / algomhorr
Три человека погибли, ещё 25 получили травмы при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Египте. Среди пострадавших — трое граждан России. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в департаменте здравоохранения провинции Красное Море.
Авария произошла в пятницу, 30 октября, на 95-м километре трассы Рас-Гариб — Хургада. Автобус столкнулся с тяжёлым грузовиком, перевозившим песок.
Помимо россиян, в числе пострадавших оказались граждане Италии и Франции. По словам источника агентства, состояние иностранных туристов оценивается как стабильное. Некоторых пациентов медики рассчитывают выписать в ближайшие часы.
Большинство пассажиров получили ушибы и порезы. Вместе с тем среди пострадавших есть люди с тяжёлыми травмами, которым потребовалась госпитализация.
На место происшествия прибыли бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в медицинские учреждения провинции Красное Море, а пациентов в тяжёлом состоянии направили на дальнейшее лечение в Хургаду.
Обстоятельства столкновения выясняют египетские правоохранительные органы. Информации о гражданстве погибших пока нет.
Ранее Life.ru сообщал о ДТП с микроавтобусом в турецкой Анталье, в котором пострадали 15 человек. Авария произошла 26 октября: транспорт с участниками альпинистской группы съехал в кювет и перевернулся. Впоследствии российское генконсульство уточнило, что все пострадавшие являются гражданами Турции.