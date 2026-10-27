Все пострадавшие в аварии с микроавтобусом в Анталье оказались гражданами Турции

В аварии с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали граждане Турции. Об этом сообщили в генеральном консульстве России.

Сведения о национальности пострадавших в консульстве РФ получил от турецкой экстренной службы. В диппредставительстве уточнили, что все пострадавшие являются гражданами республики.

Напомним, микроавтобус с туристами съехал с дороги и опрокинулся в кювет в турецкой провинции Анталья. В результате аварии травмы получили 15 человек, включая водителя. В салоне находились участники альпинистской группы, которые направлялись в район Финике. По предварительной информации, водитель потерял контроль над микроавтобусом. Машина выехала за пределы проезжей части, оказалась в придорожном кювете и перевернулась.