Все пострадавшие в аварии с микроавтобусом в Анталье оказались гражданами Турции
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В аварии с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали граждане Турции. Об этом сообщили в генеральном консульстве России.
Сведения о национальности пострадавших в консульстве РФ получил от турецкой экстренной службы. В диппредставительстве уточнили, что все пострадавшие являются гражданами республики.
Напомним, микроавтобус с туристами съехал с дороги и опрокинулся в кювет в турецкой провинции Анталья. В результате аварии травмы получили 15 человек, включая водителя. В салоне находились участники альпинистской группы, которые направлялись в район Финике. По предварительной информации, водитель потерял контроль над микроавтобусом. Машина выехала за пределы проезжей части, оказалась в придорожном кювете и перевернулась.
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