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Опубликовано 27 октября, 00:42

Все пострадавшие в аварии с микроавтобусом в Анталье оказались гражданами Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

В аварии с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали граждане Турции. Об этом сообщили в генеральном консульстве России.

Сведения о национальности пострадавших в консульстве РФ получил от турецкой экстренной службы. В диппредставительстве уточнили, что все пострадавшие являются гражданами республики.

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Напомним, микроавтобус с туристами съехал с дороги и опрокинулся в кювет в турецкой провинции Анталья. В результате аварии травмы получили 15 человек, включая водителя. В салоне находились участники альпинистской группы, которые направлялись в район Финике. По предварительной информации, водитель потерял контроль над микроавтобусом. Машина выехала за пределы проезжей части, оказалась в придорожном кювете и перевернулась.

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Тимур Хингеев
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