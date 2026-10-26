В США водитель врезался в группу 30 велосипедистов, двое погибли

Два человека погибли во время праздничного велозаезда в американском штате Калифорния после того, как автомобиль врезался в группу из 30 участников. Двое получили травмы, а предполагаемого виновника аварии задержали по подозрению в пьяном вождении, сообщает телеканал KTLA.

Трагедия произошла поздно вечером 24 октября в городе Монклер. Велосипедисты устроили совместную поездку в честь приближающегося Хэллоуина, однако около 22:40 в их колонну въехала машина. После столкновения автомобилист скрылся. По словам очевидцев, он протащил одного из пострадавших более мили, прежде чем бросить автомобиль.

Один велосипедист скончался на месте, ещё одна участница заезда умерла в больнице. Третьего пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами, его состояние оценивается как стабильное. Ещё один человек получил рассечение головы, но отказался от дальнейшего лечения.

Свидетельские показания помогли полицейским установить личность водителя. Им оказался 38-летний местный житель Валентин Альберто Родригес, которого спустя несколько часов обнаружили дома и задержали. Мужчину подозревают в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, причинении смерти по грубой неосторожности и оставлении места ДТП.

Ранее в американском штате Висконсин нетрезвый автомобилист въехал в толпу людей и полицейских возле фуд-трака. В результате происшествия, случившегося в сентябре, пострадали четверо правоохранителей. Водитель попытался скрыться, однако после непродолжительной погони его задержали.