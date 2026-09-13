Пьяный водитель въехал в толпу в Висконсине, ранены четверо полицейских

Четверо полицейских получили ранения после наезда автомобиля на толпу в американском Грин-Бей, штат Висконсин. Водитель находился в состоянии опьянения, сообщили местные правоохранители.

Инцидент произошёл ночью, когда сотрудники полиции приехали к фуд-траку после сообщения о беспорядках. Во время разбирательства автомобиль направился в сторону людей и полицейских.

«Пока полицейские расследовали этот инцидент, автомобиль въехал в толпу прохожих и полицейских. В этот момент один из полицейских, как утверждается, выстрелил из огнестрельного оружия. Затем автомобиль скрылся, что привело к непродолжительному преследованию полицией», — заявили в полицейском департаменте Грин-Бей.

После короткой погони правоохранители задержали водителя. Проверка показала, что он был пьян. Четыре сотрудника полиции получили травмы, которые не угрожают их жизни. Данных о раненых среди гражданских власти не приводят.

Полицейского, который применил оружие во время инцидента, временно отстранят от службы на период служебной проверки. Другие обстоятельства происшествия правоохранители продолжают устанавливать.

Ранее сообщалось, что в Лужском районе Ленинградской области 12-летняя спортсменка погибла под колёсами автомобиля «Рено Дастер». Девочка возвращалась с соревнований в Вырице и вышла из автобуса на 117-м километре трассы Петербург — Псков. После этого она начала переходить дорогу в сторону встречавшего её дедушки. За рулём машины находился 42-летний мужчина, который не успел избежать наезда.