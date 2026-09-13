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Опубликовано 13 сентября, 00:47

Пьяный водитель въехал в толпу в Висконсине, ранены четверо полицейских

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Четверо полицейских получили ранения после наезда автомобиля на толпу в американском Грин-Бей, штат Висконсин. Водитель находился в состоянии опьянения, сообщили местные правоохранители.

Инцидент произошёл ночью, когда сотрудники полиции приехали к фуд-траку после сообщения о беспорядках. Во время разбирательства автомобиль направился в сторону людей и полицейских.

«Пока полицейские расследовали этот инцидент, автомобиль въехал в толпу прохожих и полицейских. В этот момент один из полицейских, как утверждается, выстрелил из огнестрельного оружия. Затем автомобиль скрылся, что привело к непродолжительному преследованию полицией», — заявили в полицейском департаменте Грин-Бей.

После короткой погони правоохранители задержали водителя. Проверка показала, что он был пьян. Четыре сотрудника полиции получили травмы, которые не угрожают их жизни. Данных о раненых среди гражданских власти не приводят.

Полицейского, который применил оружие во время инцидента, временно отстранят от службы на период служебной проверки. Другие обстоятельства происшествия правоохранители продолжают устанавливать.

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Антон Голыбин
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