Двух мужчин застрелили на детской площадке в Нью-Йорке

Двое мужчин погибли после стрельбы на территории детской площадки в Нью-Йорке. Нападение произошло в Бруклине, сообщает газета New York Post со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители прибыли на место и нашли двух раненых мужчин. Погибшим было 33 и 35 лет. Обоих доставили в больницы, однако медики позднее констатировали их смерть.

«Арестов к настоящему времени нет, расследование продолжается», – сказали в полиции.

Следователи устанавливают, кто открыл огонь и что предшествовало нападению. Информации о подозреваемых и возможных мотивах преступления полиция пока не представила.

Ранее сообщалось, что в Дагестане после стрельбы в ресторане погибли две женщины. Мужчина пришёл в заведение, где работала его бывшая жена, и потребовал от неё уволиться. Он считал, что работа в общепите «позорит семью», и настаивал, чтобы женщина занималась воспитанием пятерых несовершеннолетних детей. После отказа мужчина открыл огонь: бывшая супруга погибла, а её 23-летняя дочь получила тяжёлые ранения и позднее умерла в больнице. Подозреваемого задержали, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек.