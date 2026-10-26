В Турции 15 человек пострадали при падении микроавтобуса с альпинистами в кювет

Микроавтобус с туристами съехал с дороги и опрокинулся в кювет в турецкой провинции Анталья. В результате аварии травмы получили 15 человек, включая водителя. Об этом сообщает газета Akdeniz Gerçek.

В Анталье микроавтобус с альпинистами вылетел с трассы и перевернулся. Фото © X / milliyet.com.tr

Дорожное происшествие случилось вечером 26 октября недалеко от деревни Чердин. В салоне находились участники альпинистской группы, которые направлялись в район Финике.

По предварительной информации, водитель потерял контроль над микроавтобусом. Машина выехала за пределы проезжей части, оказалась в придорожном кювете и перевернулась.

В результате ДТП пострадали 14 пассажиров и водитель. Прибывшие на место медики оказали раненым первую помощь, после чего доставили их в ближайшие больницы.

Информации о гражданстве пассажиров и тяжести полученных травм пока нет. Турецкие правоохранители начали расследование обстоятельств аварии. Им предстоит установить, что именно привело к потере управления транспортным средством.

Ранее в Марий Эл два человека погибли и ещё четверо пострадали при столкновении автомобилей Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Outlander. Авария произошла утром 26 октября в Моркинском районе республики. Машины столкнулись около 10:30 на 90-м километре трассы Звенигово — Шелангер — Морки. Водитель и пассажир Chevrolet получили смертельные травмы и скончались до приезда медиков.