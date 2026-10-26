Лопнула покрышка — машина вспыхнула: Четверо молодых людей сгорели заживо в жутком ДТП

Четверо молодых людей погибли в Индии после того, как у их автомобиля на большой скорости лопнула покрышка. Машина вылетела с трассы и загорелась, а выбраться из салона удалось только одному пассажиру. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла 25 октября около 11:30 в округе Дхар штата Мадхья-Прадеш. Пятеро друзей возвращались из храма Санвария Сетх по четырёхполосной трассе Мхоу — Нимуч, когда у автомобиля внезапно лопнула передняя шина со стороны водителя.

Машина потеряла управление, съехала с дороги и оказалась в кювете, после чего её охватило пламя. Четверо находившихся внутри молодых людей погибли на месте происшествия.

Единственным выжившим оказался 20-летний Тукшар Мандлой. Ему удалось самостоятельно выбраться из горящего автомобиля, однако юноша получил серьёзные ожоги.

По словам хирурга районной больницы Дхара Мукунда Бармана, ожоги затронули около 35–40% поверхности тела пострадавшего. Для дальнейшего лечения его направили в медицинское учреждение города Индор.

Погибшими оказались 20-летние Бхим Дхакад, Четан Дхакад и Адитья Тивари, а также 19-летний Абхишек Соланки. Все они проживали в районе Сагор. Обстоятельства аварии устанавливает местная полиция.

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