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Опубликовано 25 октября, 12:42

В Ленобласти легковушка врезалась в стоящую фуру, погибли три человека

В Ленобласти легковушка врезалась в припаркованную фуру, трое погибли. Обложка © Главное управление МЧС России по Ленинградской области

В Ленобласти легковушка врезалась в припаркованную фуру, трое погибли. Обложка © Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Три человека погибли в Ленинградской области после столкновения легкового авто с припаркованной фурой. В региональном управлении МЧС уточнили, что авария произошла ночью 25 октября в посёлке Сосново Приозерского района.

Иномарка врезалась в грузовик Freightliner на Ленинградской улице. По предварительным данным полиции, 20-летний водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, стоявшим на обочине. Все трое пассажиров скончались на месте, а молодого человека с тяжёлыми травмами доставили в больницу.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 03:48. На место направили сотрудников 143-й пожарно-спасательной части и бригаду скорой помощи. Прибывшим специалистам пришлось деблокировать тела погибших из повреждённого автомобиля. Всего от МЧС привлекли пятерых человек и одну единицу техники. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии

Один человек пострадал при столкновении двух бензовозов в Кузбассе
Один человек пострадал при столкновении двух бензовозов в Кузбассе

Ранее Life.ru рассказывал о другой смертельной аварии возле посёлка Сосново, где легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. ДТП произошло 7 марта 2026 года в Приозерском районе Ленинградской области. После удара пассажирский Volgobus, следовавший из Петербурга, съехал с дороги в кювет. Водитель легковушки и его спутник погибли на месте, ещё три человека из общественного транспорта получили травмы. Всего в салоне находились 19 пассажиров, включая ребёнка. Остальные 16 человек самостоятельно покинули место происшествия, а сотрудники Госавтоинспекции приступили к выяснению обстоятельств столкновения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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