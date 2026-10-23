Один человек пострадал при столкновении двух бензовозов в Кузбассе

Один человек пострадал при столкновении двух бензовозов на трассе в Кемеровской области. Спасателям пришлось деблокировать его из повреждённой машины, после чего пострадавшего передали медикам. На момент эвакуации мужчина находился в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА «Новости» представитель регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.

Авария произошла на 57-м километре автодороги Анжеро-Судженск — Кемерово. По данным регионального управления МЧС, в результате столкновения была повреждена одна из цистерн, из которой начало вытекать дизельное топливо.

Для ликвидации последствий разлива на место направили оперативную группу со специальным сорбентом. Он необходим для сбора нефтепродуктов и предотвращения их дальнейшего распространения.

В МЧС подчеркнули, что угрозы близлежащим населённым пунктам нет. Информация о возможных ограничениях движения на участке трассы пока не поступала. Причины столкновения устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал о возгорании бензовоза после столкновения с легковушкой на трассе в Удмуртии. Авария произошла неподалёку от деревни Миндерево. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, пострадали оба водителя. На месте работали пожарные и сотрудники Госавтоинспекции.