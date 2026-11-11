Священника Алексея Гончарова, известного как «Турбобатюшка», временно отстранили от церковной службы после смертельного ДТП в Воронежской области. В аварии погибла 22-летняя девушка, а полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает Baza.

Авария произошла утром 8 ноября в Бобровском районе, на шестом километре автодороги Бобров — Верхний Икорец — Ильича. По предварительным данным полиции, 40-летний Гончаров за рулём спортивного Kia Stinger выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra.

За рулём второй машины находилась 22-летняя жительница Павловского района. От полученных травм девушка скончалась на месте до прибытия медиков. Её 20-летний пассажир позднее самостоятельно обратился за медицинской помощью.

После происшествия митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий подписал указ о временном запрещении Гончарова в священнослужении. Решение вступило в силу 9 ноября и будет действовать на время разбирательства.

В Воронежской епархии подтвердили, что в момент аварии священник находился в командировке и направлялся на приход в Борисоглебской епархии. Представители церкви выразили соболезнования семье погибшей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Обстоятельства столкновения устанавливаются. Виновность конкретного участника аварии судом пока не установлена.

Сам Гончаров в беседе с местными журналистами выразил сожаление из-за произошедшего и заявил о готовности помочь родственникам погибшей. Священник известен также увлечением пауэрлифтингом: он имеет звание мастера спорта и организовал спортивное движение «Турбо-Русич».

Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП с участием «Турбобатюшки» под Воронежем. Тогда сообщалось, что спортивный Kia Stinger столкнулся с Opel Astra, водитель которого погибла на месте. Позднее стало известно об отстранении священника от службы и возбуждении уголовного дела.