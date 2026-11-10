«Турбобатюшка» на спортивной Kia устроил смертельное лобовое ДТП под Воронежем
Священник-тяжеловес стал участником ДТП под Воронежем, в котором погибла девушка
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / goncharoff.alexey
В Воронежской области священник Алексей Гончаров, известный в соцсетях под прозвищем «Турбобатюшка», стал участником смертельного ДТП. Его спортивный Kia Stinger столкнулся с автомобилем Opel, за рулём которого находилась 22-летняя девушка. Молодая водительница погибла на месте, сообщает Baza.
«Турбобатюшка» на спортивной Kia попал в смертельное ДТП под Воронежем. Фото © Telegram / ДТП и ЧП Воронеж
Авария произошла 8 ноября в Бобровском районе. По предварительным данным полиции, 40-летний водитель Kia выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Opel Astra.
От полученных травм девушка скончалась до прибытия медиков. На пассажирском сиденье находился 20-летний молодой человек. После аварии он смог самостоятельно выбраться из повреждённого автомобиля и обратиться за медицинской помощью. Сам священнослужитель, по информации Baza, не пострадал.
Гончаров известен не только церковной деятельностью, но и увлечением силовыми видами спорта. Он имеет звание мастера спорта по пауэрлифтингу и основал спортивное движение «Турбо Русич».
Ранее Life.ru сообщал, что 8 ноября в Калужской области восьмилетний ребёнок погиб в ДТП с участием BMW, КамАЗа и Chery. По предварительным данным полиции, водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, который от удара опрокинулся на другую легковушку. Ребёнок, находившийся в Chery, получил смертельные травмы.