В Воронежской области священник Алексей Гончаров, известный в соцсетях под прозвищем «Турбобатюшка», стал участником смертельного ДТП. Его спортивный Kia Stinger столкнулся с автомобилем Opel, за рулём которого находилась 22-летняя девушка. Молодая водительница погибла на месте, сообщает Baza.

«Турбобатюшка» на спортивной Kia попал в смертельное ДТП под Воронежем. Фото © Telegram / ДТП и ЧП Воронеж

Авария произошла 8 ноября в Бобровском районе. По предварительным данным полиции, 40-летний водитель Kia выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Opel Astra.

От полученных травм девушка скончалась до прибытия медиков. На пассажирском сиденье находился 20-летний молодой человек. После аварии он смог самостоятельно выбраться из повреждённого автомобиля и обратиться за медицинской помощью. Сам священнослужитель, по информации Baza, не пострадал.

Гончаров известен не только церковной деятельностью, но и увлечением силовыми видами спорта. Он имеет звание мастера спорта по пауэрлифтингу и основал спортивное движение «Турбо Русич».