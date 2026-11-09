«Похудел миллионов на пять»: Устроившего скандальное ДТП мажора оставили в СИЗО до февраля
Суд продлил арест водителю Mercedes Корнилову до 16 февраля 2027 года
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Суд в Нижнем Новгороде продлил ещё на три месяца арест 21-летнему Сергею Корнилову, который в мае устроил резонансное ДТП на кабриолете Mercedes и впоследствии оскорблял возмущённых горожан в соцсетях. Молодой человек останется под стражей до 16 февраля 2027 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Нижегородского районного суда.
«Девятого ноября мировым судьёй продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Корнилова на срок до 16 февраля 2027 года», — уточнили в суде.
В понедельник также началось рассмотрение уголовного дела Корнилова по существу. Ему предъявлено обвинение по статье 267.1 УК РФ — действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.
История получила широкую огласку после аварии 20 мая. По версии следствия, Корнилов в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости выезжал на встречные полосы на Нижне-Волжской набережной и Похвалинском съезде. На Благовещенской площади его Mercedes столкнулся с двумя автомобилями. Причинённый ущерб оценили более чем в два миллиона рублей.
Однако настоящий скандал разгорелся из-за поведения водителя после происшествия. В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек хвастался своими финансовыми возможностями.
«Похудел миллионов на пять, но ничего, ещё купим», — говорил Корнилов, по сообщениям местных СМИ.
Он также позволил себе оскорбительные высказывания в адрес людей, которые не могут позволить себе дорогие автомобили. Позднее молодой человек принёс извинения.
Первоначально суд запретил Корнилову определённые действия, в том числе управление автомобилем и посещение заведений, торгующих алкоголем. Однако после нарушения установленных ограничений его отправили в СИЗО.
Корнилов приходится сыном покойному руководителю группы компаний «Луидор», которого называли одним из самых состоятельных предпринимателей Нижегородской области. Как сообщала «Нижегородская правда», расследование уголовного дела уже завершено, а материалы переданы для рассмотрения мировому судье.
Ранее Life.ru сообщал, что нижегородскому мажору Корнилову продлили арест после резонансного ДТП на Mercedes. Тогда суд оставил молодого человека под стражей до 23 октября.
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