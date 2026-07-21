Нижегородскому мажору, устроившему ДТП на Mercedes, продлили арест до октября
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Нижегородский районный суд продлил содержание под стражей Сергею Корнилову — водителю Mercedes, устроившему резонансную аварию в центре города. Мера пресечения действует до 23 октября, пишет RG.ru.
Первоначально Корнилова отпустили из суда под запрет определённых действий. Однако уже на следующий день ему назначили 10 суток ареста за хулиганство — инцидент произошёл в ресторане, где он устроил скандал с журналистами, пытавшимися взять у него комментарий по поводу аварии.
После общественного резонанса ГИБДД возбудила уголовное дело об опасном вождении. Задержали фигуранта 24 мая.
Напомним, 20 мая Корнилов в нетрезвом виде сел за руль дорогого кабриолета, вылетел на встречку и протаранил несколько машин, остановившись только после удара о бордюр. После аварии он продолжил вечер в ресторане, где также успел набедокурить, а на следующий день опубликовал видео с извинениями, что не спасло его от наказания.
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