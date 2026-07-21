Нижегородскому мажору, устроившему ДТП на Mercedes, продлили арест до октября

Первоначально Корнилова отпустили из суда под запрет определённых действий. Однако уже на следующий день ему назначили 10 суток ареста за хулиганство — инцидент произошёл в ресторане, где он устроил скандал с журналистами, пытавшимися взять у него комментарий по поводу аварии.