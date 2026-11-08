Под Калугой восьмилетний ребёнок погиб в ДТП с КамАЗом и двумя иномарками
Обложка © Telegram / МВД 40
В Калужской области произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей. В результате столкновения BMW, КамАЗа и Chery погиб восьмилетний ребёнок, ещё два ребёнка и один взрослый получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Авария произошла 8 ноября на 404-м километре автодороги А-108 «Московское большое кольцо» в Боровском округе. По предварительным данным полиции, водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком КамАЗ.
От удара большегруз опрокинулся на автомобиль Chery. Находившийся в легковушке ребёнок 2018 года рождения получил смертельные травмы.
Кадр с места ЧП. Фото © Telegram / МВД 40
Кроме того, в результате аварии пострадали водитель BMW и двое несовершеннолетних пассажиров этого автомобиля — дети 2020 и 2021 годов рождения. Сведения о характере их травм и состоянии здоровья пока не уточняются.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения, в том числе причины выезда BMW на встречную полосу.
Ранее Life.ru сообщал, что в Свердловской области два человека погибли при столкновении трёх грузовиков. Авария произошла утром 8 ноября на 236-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. По предварительным данным, водитель тягача FAW не выдержал безопасную дистанцию и врезался в два самосвала, один из которых буксировал другой. В результате водитель и пассажир тягача скончались на месте, ещё один участник ДТП получил травмы и был госпитализирован.