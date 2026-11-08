В Калужской области произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей. В результате столкновения BMW, КамАЗа и Chery погиб восьмилетний ребёнок, ещё два ребёнка и один взрослый получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла 8 ноября на 404-м километре автодороги А-108 «Московское большое кольцо» в Боровском округе. По предварительным данным полиции, водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком КамАЗ.

От удара большегруз опрокинулся на автомобиль Chery. Находившийся в легковушке ребёнок 2018 года рождения получил смертельные травмы.

Кадр с места ЧП. Фото © Telegram / МВД 40

Кроме того, в результате аварии пострадали водитель BMW и двое несовершеннолетних пассажиров этого автомобиля — дети 2020 и 2021 годов рождения. Сведения о характере их травм и состоянии здоровья пока не уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения, в том числе причины выезда BMW на встречную полосу.