В Свердловской области столкновение трёх грузовиков обернулось гибелью двух человек. На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень тягач FAW врезался в два самосвала, один из которых буксировал другой. О смертельной аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы работают на месте массового ДТП с участием грузового транспорта на трассе «Екатеринбург — Тюмень». Видео © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

ДТП произошло ранним утром 8 ноября на 236-м километре автодороги в Талицком районе. По предварительным данным, водитель тягача двигался в сторону Тюмени по правой полосе, выбрал небезопасную скорость и не выдержал необходимую дистанцию до ехавшей впереди техники.

В этот момент один из самосвалов FAW перевозил на жёсткой сцепке второй грузовик той же марки. Последний оказался неисправен, поэтому его пришлось буксировать. В результате тягач врезался в оба транспортных средства.

Удар оказался смертельным для двух человек, находившихся в кабине фуры. Водитель и пассажир скончались на месте происшествия. Ещё один участник аварии, управлявший буксируемым самосвалом, получил травмы. Его доставили в больницу.

На участке трассы работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают личности погибших и выясняют все обстоятельства столкновения.

«На месте происшествия работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Назначено проведение расследования, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и личности погибших», — отметили в ведомстве.

По факту смертельного ДТП организовано разбирательство. Окончательные причины аварии предстоит установить правоохранителям.

Ранее Life.ru сообщал о смертельном столкновении двух фур на федеральной трассе «Амур» в Приамурье. Авария произошла 24 октября на 807-м километре автодороги в Сковородинском округе. Грузовики Renault и Sitrak столкнулись при неустановленных обстоятельствах, оба водителя погибли на месте. Личности погибших и причины ДТП выясняли сотрудники Госавтоинспекции. Ещё одна крупная авария с участием грузового транспорта произошла 21 октября под Тобольском. Минивэн врезался в стоявший грузовик MAN и загорелся. В результате погибли семь человек, ещё двое получили травмы.