В Чувашии пьяный водитель, которого только за этот год 35 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД, сбил двух 16-летних девушек и скрылся с места аварии. Обе пострадавшие получили серьёзные травмы и оказались в больнице. Об этом сообщила прокуратура республики.

В Чувашии пьяный водитель с 35 нарушениями ПДД сбил двух девушек. Фото © VK / Прокуратура Чувашской Республики

ДТП произошло 13 ноября около 21:00 на трассе Цивильск — Ульяновск возле деревни Малое Батырево. Две студентки первого курса одного из колледжей Чебоксар шли по краю проезжей части в попутном направлении. В этот момент на них наехала «Лада Веста».

После столкновения водитель не остановился, чтобы помочь пострадавшим, а уехал домой и спрятал повреждённый автомобиль в гараже. Однако скрываться ему удалось недолго. Примерно через час сотрудники полиции обнаружили мужчину в его доме.

Освидетельствование подтвердило, что автомобилист был пьян: прибор показал 0,994 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При проверке выяснилось, что с начала 2026 года его 35 раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Причём 27 случаев были связаны с превышением скорости.

Обе пострадавшие получили переломы костей и сочетанные травмы. Девушек доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту аварии проводится проверка, которую взяла под контроль прокуратура Батыревского района.

Кроме того, 10 ноября Life.ru сообщал о наезде большегруза на 15-летнюю школьницу в Забайкальском крае. Авария произошла в посёлке Агинское на федеральной трассе Чита — Забайкальск. Грузовик Foton сбил девочку, когда она переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Госавтоинспекция опубликовала видео происшествия и напомнила водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами.