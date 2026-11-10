Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП с участием трёх грузовиков на трассе Екатеринбург — Тюмень. Авария произошла 8 ноября в Талицком районе Свердловской области. По предварительным данным, водитель тягача FAW не выдержал безопасную дистанцию и врезался в два самосвала, один из которых буксировал другой на жёсткой сцепке. В результате столкновения водитель и пассажир фуры погибли на месте, ещё один человек получил травмы и был госпитализирован.