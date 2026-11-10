Фура сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Забайкалье
Обложка © «Макс» / Госавтоинспекция Забайкалья
В посёлке Агинское Забайкальского края большегруз Foton сбил 15-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, сообщила региональная Госавтоинспекция в мессенджере «Макс».
Авария произошла 9 ноября в 17:35 на 157-м километре федеральной трассы Чита — Забайкальск. По предварительным данным, за рулём грузовика находился 39-летний мужчина.
По информации краевого Минздрава, девочка находится в тяжёлом состоянии. Врачи оказывают ей необходимую помощь, пишет издание chita.ru.
Фура сбила школьницу на «зебре» в Забайкалье. Видео © «Макс» / Госавтоинспекция Забайкалья
Госавтоинспекция опубликовала видеозапись происшествия и призвала автомобилистов заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП с участием трёх грузовиков на трассе Екатеринбург — Тюмень. Авария произошла 8 ноября в Талицком районе Свердловской области. По предварительным данным, водитель тягача FAW не выдержал безопасную дистанцию и врезался в два самосвала, один из которых буксировал другой на жёсткой сцепке. В результате столкновения водитель и пассажир фуры погибли на месте, ещё один человек получил травмы и был госпитализирован.
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