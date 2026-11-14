Рэпер FRIENDLY THUG 52 NGG попал в аварию незадолго до запланированного концерта в Казани. О происшествии Александр Романов рассказал в личном блоге, уточнив, что обошлось без пострадавших.

Несмотря на ДТП, музыкант не собирается отменять выступление и намерен выйти на сцену в назначенное время. Других подробностей аварии артист пока не раскрыл.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с певицей Гульназ Асаевой, которая попала в аварию 28 февраля 2026 года по дороге на концерт в Стерлитамак. На трассе столкнулись Hyundai Solaris и JAC, в результате происшествия пострадали четыре человека, включая артистку и участников её команды. Саму Асаеву госпитализировали для обследования, а двое сопровождавших получили серьёзные травмы. Запланированное выступление пришлось отменить.