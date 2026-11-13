Команда Александра Буйнова намерена жёстко ответить на требование пенсионерки, которая пытается взыскать с певца три миллиона рублей после ДТП. Концертный директор артиста Сергей Пудовкин считает происходящее попыткой заработать на громком имени исполнителя и утверждает, что располагает записями разговоров с пострадавшей стороной. Об этом он рассказал Super.

«Я предлагал от лица господина Буйнова денежные средства в достаточно большом размере для оказания медицинской и моральной компенсации, но в основном — для оказания какой-то дополнительной медицинской помощи», — заявил директор Буйнова Сергей Пудовкин.

Скандал разгорелся вокруг аварии, произошедшей в феврале 2025 года в подмосковной Апрелевке. Тогда Буйнов за рулём Lexus сбил на пешеходном переходе 61-летнюю Аллу Смирнову. Женщина более пяти месяцев проходила лечение и теперь требует компенсацию через суд. По словам её адвоката, представители артиста обещали деньги на восстановление здоровья, однако впоследствии перестали выходить на связь.

Пудовкин категорически отвергает эту версию. По его словам, он неоднократно предлагал пострадавшей значительную сумму на лечение и моральную компенсацию. Женщина якобы соглашалась принять помощь, но назначенные встречи так и не состоялись. Директор предполагает, что на её решение могло повлиять участие в телевизионном ток-шоу, за которое, как он утверждает, ей предложили больше денег.

«Для меня очевиден факт шантажа, вымогательства и попытки заработать. Будем реагировать жёстко, соответственно. Данные для этого, причём записанные, имеются. Все разговоры, видео имеются на руках», — заявил Пудовкин.

Представитель певца также отверг утверждения, будто Буйнов пытался скрыться после наезда и оставил женщину без помощи. Он ссылается на запись видеорегистратора, которая, по его словам, подтверждает, что машина артиста после столкновения не двигалась, а сам исполнитель пытался помочь пострадавшей. Директор подчеркнул, что Буйнов не отказывался от ответственности за произошедшее и стремился урегулировать конфликт.

Административное дело по факту ДТП прекратили летом 2026 года из-за истечения срока давности. Это не означает, что суд признал отсутствие вины певца. Теперь спор о денежной компенсации рассматривается отдельно: предварительное заседание состоялось 2 ноября, следующее назначено на 26 ноября.