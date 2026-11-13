Пенсионерка Алла Смирнова, которую в феврале 2025 года сбил на пешеходном переходе певец Александр Буйнов, обратилась в суд с требованием взыскать с артиста 3 миллиона рублей. Женщина проходила лечение и реабилитацию более пяти месяцев, однако, по словам её адвоката Дмитрия Соловьёва, так и не получила компенсацию. Об этом сообщает Mash.

Юрист утверждает, что представители исполнителя ранее обсуждали денежную выплату пострадавшей, однако договориться сторонам не удалось. Сама Смирнова рассчитывала получить миллион рублей на лечение и реабилитацию, но денег ей не перечислили. Кроме того, по словам адвоката, пенсионерка так и не услышала личных извинений.

Теперь женщина намерена добиваться компенсации через суд. Иск уже рассматривается в Наро-Фоминском городском суде. Предварительное заседание состоялось 2 ноября, следующее назначено на 26 ноября. Юрист пояснил, что первоначально его доверительница рассчитывала на миллион рублей, однако сумму требований увеличили до трёх миллионов с учётом практики рассмотрения подобных дел.

У концертного директора Буйнова Сергея Пудовкина совершенно другая версия. В беседе с Mash он заявил, что лично предлагал оплатить лечение женщины, но она отказалась. По его словам, после аварии певец остался на месте и пытался помочь пострадавшей, что якобы подтверждается записью видеорегистратора и показаниями двух свидетелей.

Пудовкин назвал происходящее попыткой давления на артиста и обвинил окружение пенсионерки в желании заработать на резонансной истории. Он также предположил, что женщину привлекли к участию в телевизионных шоу ради денег. Доказательств этих обвинений представитель певца не представил.

Само ДТП произошло 26 февраля 2025 года в подмосковной Апрелевке. Буйнов за рулём Lexus LX 570 сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада на пешеходном переходе. Административное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем причинение вреда здоровью, расследовали около полутора лет. В июне 2026 года производство прекратили из-за истечения срока давности, не установив виновность артиста в административном порядке.

Ранее Life.ru публиковал первые кадры с места аварии, на которых пострадавшая лежала на дороге, пока медики оказывали ей помощь. Впоследствии певец утверждал, что женщина получила лишь лёгкие травмы, и заверял, что находится на связи с её семьёй. Однако уже через несколько дней состояние Смирновой, по её собственным словам, ухудшилось. Она жаловалась на сильные боли и необходимость перевода в другую больницу, а также говорила, что не готова простить артиста ни за какие деньги.