Navai расплатился за разбитый светофор: ДТП на Ferrari обошлось рэперу в 95 тысяч рублей

Рэпер Navai полностью возместил ущерб за повреждённый в московском ДТП светофор. Общая сумма выплат составила более 95 тысяч рублей. Об этом стало известно SHOT.

Закрыть финансовый вопрос с городскими службами музыканту удалось спустя два месяца после подачи иска. В столичный ЦОДД артист перечислил 91,2 тысячи рублей — именно столько составил ущерб за снесённый светофор. Ещё 4 тысячи рублей рэпер направил на оплату государственной пошлины. Таким образом, общая сумма выплат превысила 95 тысяч рублей.