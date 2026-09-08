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Регион
Опубликовано 8 сентября, 15:04

Navai расплатился за разбитый светофор: ДТП на Ferrari обошлось рэперу в 95 тысяч рублей

Navai выплатил 91,2 тыс. рублей за ущерб после ДТП в Москве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ navaib

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ navaib

Рэпер Navai полностью возместил ущерб за повреждённый в московском ДТП светофор. Общая сумма выплат составила более 95 тысяч рублей. Об этом стало известно SHOT.

Закрыть финансовый вопрос с городскими службами музыканту удалось спустя два месяца после подачи иска. В столичный ЦОДД артист перечислил 91,2 тысячи рублей — именно столько составил ущерб за снесённый светофор. Ещё 4 тысячи рублей рэпер направил на оплату государственной пошлины. Таким образом, общая сумма выплат превысила 95 тысяч рублей.

Ferrari в хлам, разбит светофор и лужа бензина: Life.ru публикует видео с места аварии Navai
Ferrari в хлам, разбит светофор и лужа бензина: Life.ru публикует видео с места аварии Navai

Напомним, что авария с участием Navai произошла вечером 5 мая на Зубовском бульваре в Москве. За рулём чёрного Ferrari находился сам рэпер — Наваи Бакиров. Спорткар вылетел с дороги и снёс светофор, после чего задняя часть машины оказалась на тротуаре. Разбитый Ferrari 488 оценивался на российском рынке в сумму до 66 млн рублей. Модель представляет собой двухместное купе, которое выпускалось с 2015 по 2019 год, а мощность её двигателя составляет от 670 до 720 лошадиных сил. Госномеров на спорткаре не было, а сам автомобиль не числился в базах ГИБДД. Состояние машины после аварии оказалось критическим: восстановить её невозможно, а уцелевшие детали не вызвали интереса на рынке авторазбора.

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Милена Скрипальщикова
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