Суд в Москве рассмотрит иск к рэперу Navai за повреждение инфраструктуры

С рэпера Navai потребовали 91 282 рубля за повреждение городской инфраструктуры Москвы, передает РИА «Новости». Иск о взыскании этой суммы поступил в суд столицы 7 июля.

После аварии рэпер заявил, что причиной произошедшего стали гоночные шины. Он также объяснил отсутствие номеров тем, что недавно приобрёл автомобиль.

Речь идёт об аварии, которая произошла 5 мая на Зубовском бульваре рядом с Парком Горького. После ДТП были повреждены бордюр и светофор.

Очевидцы рассказывали, что автомобиль Ferrari, которым управлял Navai, потерял управление, развернулся и вылетел задней частью на ограничители. В результате столкновения в машине сработали подушки безопасности, водитель и пассажир не получили травм.