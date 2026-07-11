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Регион
11 июля, 08:40

Суд в Москве рассмотрит иск к рэперу Navai за повреждение инфраструктуры

Обложка © РИА Новости / Павел Бедняков

Обложка © РИА Новости / Павел Бедняков

С рэпера Navai потребовали 91 282 рубля за повреждение городской инфраструктуры Москвы, передает РИА «Новости». Иск о взыскании этой суммы поступил в суд столицы 7 июля.

После аварии рэпер заявил, что причиной произошедшего стали гоночные шины. Он также объяснил отсутствие номеров тем, что недавно приобрёл автомобиль.

Ferrari в хлам, разбит светофор и лужа бензина: Life.ru публикует видео с места аварии Navai
Ferrari в хлам, разбит светофор и лужа бензина: Life.ru публикует видео с места аварии Navai

Речь идёт об аварии, которая произошла 5 мая на Зубовском бульваре рядом с Парком Горького. После ДТП были повреждены бордюр и светофор.

Очевидцы рассказывали, что автомобиль Ferrari, которым управлял Navai, потерял управление, развернулся и вылетел задней частью на ограничители. В результате столкновения в машине сработали подушки безопасности, водитель и пассажир не получили травм.

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Дарья Денисова
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