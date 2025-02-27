Задел крылом в сумерках: Буйнов поделился подробностями о состоянии сбитой им пенсионерки

Пострадавшая в ДТП с певцом Александром Буйновым женщина получила лёгкие травмы. Об этом рассказал сам артист, добавив, что находится на связи с её семьёй.

«Женщина легко травмирована (синяки, растяжение связки левого колена), я на связи с пострадавшей. В сумерках наехал крылом машины», — пояснил Буйнов в беседе с телеканалом «Звезда» и подчеркнул, что не скрывался с места аварии.