Задел крылом в сумерках: Буйнов поделился подробностями о состоянии сбитой им пенсионерки
Буйнов заявил, что сбитая им женщина получила лёгкую травму
Александр Буйнов. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин
Пострадавшая в ДТП с певцом Александром Буйновым женщина получила лёгкие травмы. Об этом рассказал сам артист, добавив, что находится на связи с её семьёй.
«Женщина легко травмирована (синяки, растяжение связки левого колена), я на связи с пострадавшей. В сумерках наехал крылом машины», — пояснил Буйнов в беседе с телеканалом «Звезда» и подчеркнул, что не скрывался с места аварии.
Напомним, авария случилась накануне в Наро-Фоминском округе Московской области. Народный артист России Александр Буйнов сбил пенсионерку на своём внедорожнике Lexus LX 570 на пешеходном переходе. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он был трезв. Известно, что пострадавшая работает воспитательницей в детском саду.