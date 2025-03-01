Сбитая Буйновым воспитательница заявила, что не простит певца ни за какие деньги
Состояние пострадавшей в ДТП с Александром Буйновым воспитательницы ухудшилось
Александр Буйнов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Состояние воспитательницы, пострадавшей в ДТП с Александром Буйновым, ухудшилось, и её скоро переведут в московскую больницу. В интервью SHOT она заявила, что не простит певца ни за какие деньги.
Алла Николаевна отметила, что Буйнов и его команда не связались с ней и не принесли извинений — лишь появился стандартный пост в его телеграм-канале. Она настаивает на том, что «всё должно быть по закону».
В ближайшие дни её переведут из Звенигорода в ЦКБ имени Семашко в Москве, поскольку врачи считают, что текущего лечения недостаточно. Женщина жалуется на сильные боли по всему телу.
Напомним, что 26 февраля в Подмосковье Александр Буйнов сбил 61-летнюю воспитательницу детсада. По словам продюсера артиста, тот после наезда попытался помочь пострадавшей. Однако потерпевшая позже сказала, что артист даже не вышел из машины. Певца могут лишь права управлять транспортным средством. После инцидента артист лично выступил с опровержением обвинений в свой адрес, заявив, что сообщения о его бездействии после наезда на женщину являются спекуляцией.