Сбитая Буйновым воспитательница заявила, что не простит певца ни за какие деньги

Состояние воспитательницы, пострадавшей в ДТП с Александром Буйновым, ухудшилось, и её скоро переведут в московскую больницу. В интервью SHOT она заявила, что не простит певца ни за какие деньги.

Алла Николаевна отметила, что Буйнов и его команда не связались с ней и не принесли извинений — лишь появился стандартный пост в его телеграм-канале. Она настаивает на том, что «всё должно быть по закону».