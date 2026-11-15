12-летняя девочка погибла в результате ДТП на трассе в Кемеровской области. Автомобиль ВАЗ-2112 съехал в кювет и перевернулся, ещё один несовершеннолетний пассажир попал в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла утром 15 ноября около 09:30 на 35-м километре дороги Кемерово — Промышленная в Топкинском муниципальном округе. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2112 нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части. После этого машина съехала с дороги и опрокинулась.

12-летняя пассажирка получила смертельные травмы и скончалась до приезда скорой помощи. Другого несовершеннолетнего пассажира с травмами доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения четырёх автомобилей в Новой Москве: авария произошла на трассе А-107 в Краснопахорском районе 14 ноября примерно в 17:00. Удар пришёлся на участок Московского малого кольца на 224-м километре автодороги, и, по предварительным данным полиции, в столкновении участвовали четыре транспортных средства, а один человек получил смертельные травмы.