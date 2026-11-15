С водителя Toyota Camry требуют 20 миллионов рублей после столкновения с Porsche сына бывшего замминистра сельского хозяйства РФ. При этом сам владелец спорткара, по версии ГИБДД, виновником аварии не является. Об этом сообщает Mash.

Страховая потребовала 20 млн рублей с водителя Camry после ДТП с Porsche. Видео © Telegram / Mash

Речь идёт о Степане Сергееве — сыне Дмитрия Сергеева, бывшего чиновника и генерального директора «Объединённой зерновой компании». ДТП произошло около полуночи 16 сентября в районе трассы Панфилова. По информации издания, Porsche на большой скорости врезался в Toyota, после чего перевернулся и несколько метров скользил по крыше. Японскую иномарку отбросило в сторону.

В Camry находились четыре человека. Они утверждают, что водитель спорткара покинул место происшествия. Сам Сергеев позднее объяснил свой уход необходимостью срочно обратиться за медицинской помощью. Согласно решению ГИБДД, он двигался в пределах разрешённой скорости и не нарушал правила. По КАСКО мужчину также признали потерпевшим.

Пассажиры Toyota рассказали, что после столкновения бросились помогать водителю Porsche. Они открыли двери и вытащили Сергеева, которого обнаружили на заднем сиденье. Впоследствии спорткар загорелся.

Страховая компания возместила владельцу Porsche ущерб, однако теперь пытается взыскать выплаченные средства с автомобилиста за рулём Camry. По словам участников истории, задняя часть Toyota сильно повреждена, но обращения её владельца в Госавтоинспекцию не привели к результату.

Кроме того, за неполный год на Porsche Сергеева накопилось свыше 400 штрафов на суммы от 750 до 5 тысяч рублей. Большинство постановлений было выписано за превышение скорости.

Ранее на трассе А-107 в Краснопахорском районе Новой Москвы один человек погиб в результате столкновения четырёх автомобилей. Дорожное происшествие случилось 14 ноября примерно в 17:00. Удар пришёлся на участок Московского малого кольца на 224-м километре автодороги. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.