15 ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Сотрудник МЧС, спасатель Виталий Бойко в беседе с Life.ru рассказал, что можно сделать до приезда скорой, а чем легко навредить.

При ДТП есть вещи, которые важно успеть сделать с пострадавшим до приезда скорой помощи. Первое — это обеспечить безопасность и вызвать помощь. Прежде чем идти к пострадавшему, нужно убедиться, что вам не угрожает опасность от автомобиля, попавшего в столкновение: не разлито ли топливо и нет ли других угроз.

Обязательно должна быть включена аварийная сигнализация, выставлен знак аварийной остановки, вызваны пожарные и медики. При вызове нужно назвать точное место аварии, количество пострадавших и по возможности их состояние. Также необходимо заглушить двигатель автомобиля и обратить внимание на то, есть ли запах бензина, так как это важный фактор риска.

Здесь нужно смотреть, что из себя представляют пострадавшие и насколько сильные у них повреждения. Если есть сильное кровотечение, то счёт идёт на секунды: необходимо прижать рану пальцами или наложить давящую повязку либо жгут из аптечки. Это те экстренные меры, которые нужно предпринять в первую очередь. Если человек находится без сознания, следует проверить его сердцебиение и наличие дыхания. Пожалуй, это основные моменты, которые требуется выполнить для оказания первой помощи ещё до приезда бригады скорой помощи. Виталий Бойко Сотрудник МЧС, спасатель

Чем легко навредить

Если человек пострадал и имеет серьёзные ушибы или ранения, то нельзя вытаскивать его из машины без крайней необходимости, сажать или поднимать его. Не следует совершать никаких лишних движений. Также нельзя давать пострадавшему таблетки или питьё.

Если что-то сломано, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно выпрямлять кости. Не стоит вмешиваться в лечение ран, например, смазывать их маслом, кремом или чем-то подобным. Если пострадавший — мотоциклист, снимать с него шлем тоже опасно, так как неизвестно, какие могут быть повреждения.

Главное правило — не перемещать человека без нужды, не давать лекарств и не вправлять кости. В такой ситуации самое важное — это остановить кровотечение, согреть пострадавшего и обязательно вызвать спасателей по номеру 112 или пожарных. Нужно оставаться рядом с человеком до самого приезда врачей.

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