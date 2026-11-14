За аварию с беспилотным автомобилем в России могут ответить не только его владелец, но и производитель машины или разработчик системы автономного вождения. Всё будет зависеть от обстоятельств ДТП и того, кто контролировал транспорт в момент столкновения. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

При разборе происшествия специалисты будут выяснять, в каком режиме двигался автомобиль, исправно ли работал автопилот и соблюдались ли правила эксплуатации. Если причиной аварии окажется техническая неисправность или ошибка программного обеспечения, ответственность может затронуть компании, создавшие машину и систему управления.

Для установления обстоятельств ДТП беспилотники предлагается оборудовать специальными устройствами регистрации данных, аналогичными «чёрным ящикам». Они позволят восстановить действия автомобиля непосредственно перед столкновением.

Законопроект также предусматривает обязательное страхование ответственности владельцев автономных машин. При аварии помощь должен будет оказать дистанционный оператор, который сможет связаться с экстренными службами и содействовать урегулированию ситуации.

Отдельные требования коснутся защиты программного обеспечения от взлома и постороннего вмешательства. Кроме того, беспилотные автомобили должны будут оснащаться спутниковой навигацией и подключаться к системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Новые нормы содержатся в законопроекте о беспилотном транспорте, который правительство внесло в Госдуму 13 ноября. Документ распространяется на автомобили с третьим, четвёртым и пятым уровнями автоматизации. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027 года, если его примут.

Ранее Life.ru рассказывал о первом международном беспилотном грузовом рейсе из Москвы в Астану. По словам главы Минтранса Андрея Никитина, КамАЗ перевёз реальный груз, продемонстрировав возможности автономных технологий. Министр также отмечал, что беспилотные грузовики уже работают на российских трассах М-11 и М-12, а роботакси проходят испытания в специальных зонах.