КамАЗ без водителя отвёз груз из Москвы в Астану: Россия вошла в топ-3 по автопилоту

Первый в мире международный беспилотный грузовой рейс совершили из Москвы в Астану. Об этом министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал в Блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы Минтранса, беспилотные грузовики уже работают на российских трассах М-11 и М-12 — от Петербурга до Казани. Человек при этом находится рядом только для контроля. Никитин уточнил, что несколько недель назад грузовой КамАЗ без водителя отправился из Москвы в Астану и вёз реальный груз — это уже не просто эксперимент на бумаге, а действующая технология.

Говоря о беспилотных такси, Никитин отметил, что в России их пока запускают в пилотных зонах. По его словам, страна идёт более осторожным путём, чем США: сначала технология должна доказать безопасность, а уже потом выходить на обычные дороги. Министр заявил, что по уровню технологий автопилота Россия входит в топ-3. Он подчеркнул, что к моменту массового запуска беспилотного транспорта на улично-дорожной сети система должна быть максимально безопасной.

Отдельно Никитин рассказал о доставке дронами. По его словам, в прошлом году Россия первой в мире ввела отдельный класс воздушного пространства для беспилотников. Сейчас такие решения работают в опытном режиме, а в ряде городов доставку дронами могут запустить уже в этом году.

При этом у технологии пока есть ограничения. Главная проблема — батарея: заряда хватает примерно на 25–30 минут, поэтому речь идёт о коротких маршрутах в крупных городах, где дрон может быть быстрее машины в пробке. Для удалённых посёлков и расстояний в сотни километров такая схема пока не подходит, но Никитин рассчитывает, что через два-три года отрасль выйдет на опытную эксплуатацию.

Ранее Life.ru писал, что «АвтоВАЗ» в перспективе может заняться выпуском беспилотных автомобилей под брендом Lada. Президент компании Максим Соколов отмечал, что автономное вождение стало мировым трендом, от которого российский производитель не намерен отставать. По его словам, такие технологии уже появляются даже в сегменте компактных машин, где традиционно работает «АвтоВАЗ».