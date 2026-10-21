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Регион
Опубликовано 21 октября, 13:55

В Астрахани автобус и легковушка столкнулись лоб в лоб, пострадали семеро

Обложка © Telegram / Актуально Астрахань

Обложка © Telegram / Актуально Астрахань

В Астрахани легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом возле торгового центра «Три кота». По предварительным данным, в результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

За рулём легковушки находилась женщина, которая не справилась с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Информация о семи пострадавших пока предварительная. Сведения о тяжести полученных травм и состоянии участников ДТП не приводятся.

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Ранее Life.ru сообщал о другом серьёзном ДТП с общественным транспортом в Астрахани. Тогда маршрутка столкнулась с внедорожником и опрокинулась. В результате пострадали девять пассажиров, большинству из которых потребовалась помощь врачей. По данным полиции, водитель общественного транспорта выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Больше новостей об авариях, пострадавших на дорогах и работе Госавтоинспекции — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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