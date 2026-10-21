В Астрахани автобус и легковушка столкнулись лоб в лоб, пострадали семеро

В Астрахани легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом возле торгового центра «Три кота». По предварительным данным, в результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

За рулём легковушки находилась женщина, которая не справилась с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Информация о семи пострадавших пока предварительная. Сведения о тяжести полученных травм и состоянии участников ДТП не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал о другом серьёзном ДТП с общественным транспортом в Астрахани. Тогда маршрутка столкнулась с внедорожником и опрокинулась. В результате пострадали девять пассажиров, большинству из которых потребовалась помощь врачей. По данным полиции, водитель общественного транспорта выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.