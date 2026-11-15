Два человека погибли в ДТП в Карасукском районе Новосибирской области. Их обнаружили в салоне перевернувшейся Toyota Corolla, которая съехала с дороги в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Разбитую машину заметили очевидцы утром 15 ноября, около 9:45. Автомобиль находился на первом километре дороги, соединяющей село Чернокурья с трассой К-17Р.

По предварительным данным Госавтоинспекции, Toyota съехала с проезжей части в левый кювет, после чего опрокинулась. Когда именно произошла авария, пока неизвестно.

Внутри автомобиля находились двое мужчин без признаков жизни. Их личности устанавливаются. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП.