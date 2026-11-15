Два мужчины погибли в перевернувшейся Toyota Corolla под Карасуком
Место происшествия. Обложка © МАКС / Госавтоинспекция Новосибирской области
Два человека погибли в ДТП в Карасукском районе Новосибирской области. Их обнаружили в салоне перевернувшейся Toyota Corolla, которая съехала с дороги в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Разбитую машину заметили очевидцы утром 15 ноября, около 9:45. Автомобиль находился на первом километре дороги, соединяющей село Чернокурья с трассой К-17Р.
По предварительным данным Госавтоинспекции, Toyota съехала с проезжей части в левый кювет, после чего опрокинулась. Когда именно произошла авария, пока неизвестно.
Внутри автомобиля находились двое мужчин без признаков жизни. Их личности устанавливаются. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП.
Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП в Кузбассе, где при опрокидывании легкового автомобиля погибла 12-летняя девочка. Авария произошла утром 15 ноября на трассе Кемерово — Промышленная. Машина ВАЗ-2112 съехала в кювет, ещё одного несовершеннолетнего пассажира с травмами доставили в больницу.