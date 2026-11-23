Основатели федеральной сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли в автомобильной аварии на юге Чили. Супруги путешествовали по стране, когда их микроавтобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает SHOT.

Авария произошла в регионе Магальянес. 67-летние супруги получили смертельные травмы и скончались до приезда скорой помощи.

Столкновение произошло 21 ноября на 160-м километре трассы Ruta 9 Norte, ведущей в сторону Пуэрто-Наталеса. Туристический микроавтобус врезался в грузовик с аргентинскими номерами. Причины происшествия устанавливают местные правоохранители.

Всего в ДТП погибли два человека, ещё пятеро получили травмы. Среди пострадавших оказались двое российских туристов. Посольство РФ в Чили подтвердило гибель соотечественников и сообщило, что находится на связи с пострадавшими.

Андрей и Марина Цыпины основали сеть «Четыре лапы» в 1992 году. Их сын Дмитрий Цыпин впоследствии продолжил семейное дело и стал совладельцем компании. Он также возглавляет предприятие «ПЕТЭКСПЕРТ», связанное с производством товаров для домашних животных.