Основатели сети «Четыре лапы» погибли в ДТП с грузовиком в Чили
Андрей Цыпин. Обложка © Zooinform
Основатели федеральной сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины погибли в автомобильной аварии на юге Чили. Супруги путешествовали по стране, когда их микроавтобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает SHOT.
Авария произошла в регионе Магальянес. 67-летние супруги получили смертельные травмы и скончались до приезда скорой помощи.
Столкновение произошло 21 ноября на 160-м километре трассы Ruta 9 Norte, ведущей в сторону Пуэрто-Наталеса. Туристический микроавтобус врезался в грузовик с аргентинскими номерами. Причины происшествия устанавливают местные правоохранители.
Всего в ДТП погибли два человека, ещё пятеро получили травмы. Среди пострадавших оказались двое российских туристов. Посольство РФ в Чили подтвердило гибель соотечественников и сообщило, что находится на связи с пострадавшими.
Андрей и Марина Цыпины основали сеть «Четыре лапы» в 1992 году. Их сын Дмитрий Цыпин впоследствии продолжил семейное дело и стал совладельцем компании. Он также возглавляет предприятие «ПЕТЭКСПЕРТ», связанное с производством товаров для домашних животных.
Ранее Life.ru сообщал, что российское посольство подтвердило гибель двух граждан РФ при столкновении микроавтобуса и грузовика в Чили. Ещё пятеро участников аварии получили травмы, в том числе двое россиян. После оказания медицинской помощи их состояние не потребовало дальнейшей госпитализации, а дипломаты продолжили поддерживать связь с пострадавшими.