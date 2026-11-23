Поездка домой в собственный день рождения закончилась трагедией для 35-летней американки Стефани Гонсалес. Мать четверых детей застрелили после дорожной аварии на автомагистрали в Далласе. Женщину доставили в больницу с тяжёлым ранением, однако спасти её не удалось. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла вечером 15 ноября около 21:15 на автомагистрали C. F. Hawn Freeway. Правоохранителям поступило сообщение о стрельбе после ДТП. Прибывшие на место полицейские обнаружили раненную женщину, которую экстренно госпитализировали. Вскоре медики констатировали её смерть.

Погибшей оказалась Стефани Гонсалес, которой в тот день исполнилось 35 лет. У неё остались супруг и четверо детей, причём младшему ребёнку ещё нет года. Близкие женщины тяжело переживают случившееся и пытаются понять, почему обычная поездка закончилась убийством.

Подруга погибшей Эмили рассказала журналистам, что особенно переживает за осиротевших детей. По её словам, Стефани очень любила свою семью, а её внезапная гибель стала страшным ударом для близких.

Спустя неделю полицейским удалось задержать подозреваемого. 22 ноября правоохранители объявили об аресте 29-летнего мужчины по фамилии Гонсалес-Ордуна. Ему предъявили обвинение в убийстве, после чего поместили под стражу в тюрьму Lew Sterrett.

Причины стрельбы и обстоятельства конфликта пока окончательно не установлены. Следователи продолжают выяснять, что именно произошло после аварии и почему женщина получила смертельное огнестрельное ранение.

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