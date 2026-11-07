В Санкт-Петербурге дорожный конфликт между водителями грузовика и легкового автомобиля закончился стрельбой. Мужчина за рулём фуры MAN с прицепом выстрелил из пневматического пистолета по Chevrolet, повредив заднее стекло иномарки. Подозреваемого задержали менее чем через полчаса после происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл утром 6 ноября при съезде на внешнее кольцо КАД во Фрунзенском районе. В полицию обратился житель Пушкина, который рассказал, что во время ссоры на дороге водитель большегруза открыл огонь по его автомобилю.

По данным правоохранителей, мужчина выстрелил прямо из окна кабины грузовика. Пуля попала в заднее стекло Chevrolet и повредила его. После конфликта водитель фуры продолжил движение.

Получив сообщение о происшествии, полицейские немедленно передали ориентировку экипажам Госавтоинспекции. Поиски оказались недолгими: менее чем через полчаса грузовой автомобиль обнаружили в посёлке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области.

Инспекторы остановили MAN у дома № 114 на Шоссейной улице. За рулём находился 44-летний житель посёлка Парголово. Как установили сотрудники полиции, именно он участвовал в дорожном конфликте и произвёл выстрел по машине оппонента.

У мужчины изъяли пневматический пистолет, который, по версии правоохранителей, использовался во время происшествия. Самого автомобилиста задержали и доставили для дальнейшего разбирательства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожной ссоры. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Life.ru сообщал о похожем дорожном конфликте на КАД, когда водитель обстрелял автомобиль из пневматического пистолета. В августе 2025 года неизвестный за рулём Citroen выстрелил по Toyota Liteace, разбив боковое стекло со стороны водителя. После происшествия стрелявший скрылся, а полиция начала его поиски.