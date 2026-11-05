Бывший полицейский устроил стрельбу из-за места в очереди на автомойке в Армавире Краснодарского края. Мужчина повалил 19-летнего водителя на землю и выстрелил, однако впоследствии суд смягчил ему наказание, сообщает телеграм-канал Kub Mash.

Полицейский выстрелил в 19-летнего водителя на автомойке, но избежал колонии. Видео © Telegram / Kub Mash

По данным канала, конфликт произошёл между экс-начальником уголовного розыска, подполковником Александром Грашковым и молодым автомобилистом, ожидавшим своей очереди на уборку салона. Как сообщили Life.ru в местном МВД, мужчину уволили из органов ещё в декабре 2025 года.

Первоначально полицейского признали виновным в хулиганстве и приговорили к полутора годам колонии. Однако Краснодарский краевой суд пересмотрел дело и переквалифицировал его действия на причинение лёгкого вреда здоровью. В результате Грашков получил шесть месяцев исправительных работ вместо лишения свободы.

При этом действия экс-силовика суд расценил как «ответную реакцию». Прокуратура и семья пострадавшего не согласились с таким решением и обжаловали его. На следующей неделе дело должен рассмотреть Четвёртый кассационный суд.