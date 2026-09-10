В Москве женщина украла у полицейского пистолет и выстрелила в него

Суд Москвы отправил в СИЗО женщину, обвиняемую в хищении табельного пистолета и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Под стражей Елена Сухова пробудет как минимум два месяца. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

«Троицкий районный суд Москвы 9 сентября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Суховой Елены Валерьевны», — сообщается в тексте.

Инцидент произошёл в ночь на 8 сентября на территории спецприёмника в Новой Москве. Женщину арестовали по административному правонарушению и усадили в полицейский автомобиль. Выждав подходящий момент, обвиняемая вытащила пистолет из кобуры правоохранителя и выстрелила в него. Сотрудник МВД получил огнестрельное ранение.

Женщине вменяют хищение огнестрельного оружия и посягательство на жизнь правоохранителя с целью помешать его законной деятельности. Виновность обвиняемой должен установить суд.

Ранее жителей Владивостока встревожил человек в военной форме с предметом, похожим на автомат, возле школы №56 на Народном проспекте. После сообщений в соцсетях ситуацию проверила полиция — выяснилось, что «вооружённым» прохожим оказался 13-летний подросток с игрушкой в руках.