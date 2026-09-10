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Опубликовано 10 сентября, 15:03

В Москве женщина украла у полицейского пистолет и выстрелила в него

Суд арестовал обвиняемую в стрельбе из пистолета в полицейского в Москве

Обложка © пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Обложка © пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Суд Москвы отправил в СИЗО женщину, обвиняемую в хищении табельного пистолета и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Под стражей Елена Сухова пробудет как минимум два месяца. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

«Троицкий районный суд Москвы 9 сентября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Суховой Елены Валерьевны», — сообщается в тексте.

Инцидент произошёл в ночь на 8 сентября на территории спецприёмника в Новой Москве. Женщину арестовали по административному правонарушению и усадили в полицейский автомобиль. Выждав подходящий момент, обвиняемая вытащила пистолет из кобуры правоохранителя и выстрелила в него. Сотрудник МВД получил огнестрельное ранение.

Женщине вменяют хищение огнестрельного оружия и посягательство на жизнь правоохранителя с целью помешать его законной деятельности. Виновность обвиняемой должен установить суд.

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Татьяна Миссуми
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